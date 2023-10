Le RC Lens balance tout sur un transfert record

Arnaud De Kanel

Le mercato a été animé au RC Lens. Avec le départ de Loïs Openda pour Leipzig, les Sang et Or ont cassé leur tirelire afin de recruter Elye Wahi. Le président du club artésien a d'ailleurs dévoilé les dessous de cette transaction historique après le derby du Nord face au LOSC (1-1).

Coup d'arrêt pour le RC Lens ! Cinq jours après avoir réalisé l'exploit en battant Arsenal, les Sang et Or ont concédé le match nul à Bollaert face au rival lillois. Recrue la plus chère de l'histoire du club artésien, Elye Wahi a démarré cette rencontre sur le banc. Joseph Oughourlian, le président du RC Lens, a livré des détails croustillants sur ce transfert record.

Elye Wahi a donc été acheté 30M€ par le RC Lens. Joseph Oughourlian le reconnait, c'est un investissement risqué. « Nous n'avons pas réussi à constituer l'ensemble de notre effectif assez tôt durant l'été. Ce n'est pas la responsabilité d'une seule personnes mais de plusieurs, à commencer par moi parce que c'est moi qui signe les chèques. On a peut être sous-estimé l’impact de la transaction d’Openda. En le vendant à un prix aussi élevé, nous avons créé une espèce d’anticipation de la part des clubs qui voulaient nous vendre des attaquants. Et cela nous a freiné dans le recrutement d’un numéro 9. Sur la fin du mercato, ce n’est pas Arnaud Pouille qui reprend la main. On doit en fait décider de faire un dépassement de budget substantiel. Donc ce n’est plus de l’ordre de la direction technique, c’est une décision club. Est-ce qu’on prend des risques financiers ? », a confié le président lensois sur France Bleu Nord . Il avoue avoir bouclé ce transfert sur les coups de 4h du matin depuis New-York.

«On ne pouvait pas la jouer sans un attaquant digne de ce nom»