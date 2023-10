Le RC Lens dit tout sur ce transfert surprise

Hugo Chirossel

Si le RC Lens a dépensé 35M€ pour s’offrir Elye Wahi l’été dernier, il a également tenté des coups, notamment en s’attachant les services d’Abdukodir Khusanov. Âgé de seulement 19 ans, l’international ouzbek avait été repéré en juin dernier, pendant la Coupe du monde U20. Il avait alors impressionné les Sang et Or et notamment leur directeur technique, Grégory Thil.

Très actif sur le marché des transferts cet été, le RC Lens s’est notamment attaché les services du prometteur Abdukodir Khusanov. L’international ouzbek, qui compte trois sélections avec les A, est arrivé en provenance d’Energetik BGU et s’est engagé pour cinq ans avec les Sang et Or , jusqu’en juin 2027.

«Il nous avait bluffés»

C’est lors de la Coupe du monde U20, qui s’est déroulée en mai-juin dernier, qu’Abdukodir Khusanov a tapé dans l'œil du RC Lens. Grégory Thil, directeur technique des Sang et Or , avait alors été impressionné par le défenseur ouzbek.

«Il était au-dessus des autres»