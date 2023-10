La nouvelle star du RC Lens annonce la couleur

Pierrick Levallet

Auteur d'un début de saison mitigé depuis son transfert record au RC Lens, Elye Wahi s'est fait remarquer ce mardi. L'attaquant de 20 ans a offert la victoire aux siens contre Arsenal en Ligue des champions. Il n'a d'ailleurs pas caché sa joie pour décrire ce moment fort, avant de prévenir les futurs adversaires des Sang et Or.

Après avoir perdu Seko Fofana et Lois Openda cet été, le RC Lens n’est pas resté inactif sur le mercato. Les Sang et Or ont cherché à se renforcer, notamment dans le secteur offensif, et se sont donc attachés les services d’Elye Wahi. Acheté pour 30M€, l’attaquant de 20 ans représente le plus gros transfert de l’histoire du club.

«Je pense que c'était le meilleur match de ma carrière»

Si Elye Wahi fait face à quelques difficultés depuis le début de saison, l’international Espoirs tricolore s’est fait remarquer ce mardi en Ligue des champions. L’ancien buteur de Montpellier a offert la victoire aux siens contre Arsenal. Il n’a d’ailleurs pas caché sa joie concernant ce moment fort de sa carrière.

«On a tout à montrer sans pression»