Neymar - Messi : Le PSG a fait une erreur sur le mercato

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est séparé à la fois de Neymar, Lionel Messi et de Marco Verratti. Alors que ces départs n'ont pas été compensé, Luis Enrique se retrouve sans joueur créatif dans l'entrejeu pour faire le liant entre son milieu de terrain et son attaque.

A la fin de la dernière saison, le PSG s'est totalement révolutionné. En effet, le club de la capitale a changé d'entraineur et fait un grand ménage dans son effectif. Alors que Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier à Paris, douze nouveaux joueurs ont signé au PSG, tandis que plusieurs stars ont migré vers d'autres horizons.

Le PSG manque de créativité

En ce qui concerne les départs, le PSG s'est notamment séparé de Neymar (Al Hilal), Lionel Messi (Inter Miami) et de Marco Verratti (Al Arabi). Toutefois, le club emmené par Luis Enrique n'a jamais remplacé ces stars.

Les départs de Messi et Neymar non compensés