Transfert historique au RC Lens, une vérité à 80M€ éclate

Cet été, le RC Lens a perdu deux éléments majeurs de son effectif avec Seko Fofana et Lois Openda. Ce dernier est d'ailleurs devenu la plus grosse vente de l'histoire des Sang et Or avec son transfert au RB Leipzig. En Allemagne, il disposerait d'une clause libératoire assez élevée. Mais elle ne devrait pas être active tout de suite.

Qualifié en Ligue des champions après sa magnifique saison 2022-2023, le RC Lens a perdu deux éléments majeurs de son onze cet été. Les Sang et Or ont vu Seko Fofana partir - l’Ivoirien ayant rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr - et Lois Openda. Brillant lors du précédent exercice, le Belge a tapé dans l’oeil du RB Leipzig qui a tout fait pour le recruter.

Lois Openda, plus grosse vente de l’histoire du RC Lens

Avec son transfert, l’attaquant de 23 ans est devenu la plus grosse vente de l’histoire du RC Lens, qui a récupéré aux alentours de 50M€ dans l’opération. Sky Allemagne a d’ailleurs récemment révélé que Lois Openda disposerait d’une clause libératoire d’environ 80M€ dans son nouveau contrat au RB Leipzig. Mais elle ne devrait pas être active dès le prochain mercato estival.

Sa clause libératoire est «un peu plus élevée que les 80M€ annoncés»