PSG : La vérité éclate sur le départ de Messi !

Thomas Bourseau

En juin dernier, dans le cadre du dernier match de championnat du PSG face à Clermont (2-3), le Paris Saint-Germain annonçait les départs de Sergio Ramos et de Lionel Messi. Alors qu’un retour au FC Barcelone était évoqué dans la presse, l’Argentin est parti à l’Inter Miami. Voilà pourquoi.

Au moment de clore le chapitre PSG qui n’aura duré que deux ans au final, Lionel Messi était annoncé au FC Barcelone. D’ailleurs, à la sortie d’une réunion avec le président Joan Laporta, son père et représentant Jorge Messi affirmait à El Chiringuito qu’il était optimiste quant à un retour de son fils au Barça .

Barcelone aurait bougé ses pions pour Lionel Messi

Finalement, pour Mundo Deportivo, Lionel Messi déclarait dans la foulée de son départ du PSG qu’il avait fait le choix de s’engager en faveur de l’Inter Miami. Un mois plus tard, en juillet, la franchise de Major League Soccer officialisait la venue du septuple Ballon d’or. Selon The Athletic , le FC Barcelone aurait bel et bien tenté de rapatrier Lionel Messi à la dernière intersaison, mais n’aurait pas été en mesure de lui garantir une stabilité financière.

Messi a refusé le Barça… pour sa famille ?