Coup de tonnerre en vue pour l’avenir de Messi ?

Après deux années assez mitigées passées au Paris Saint-Germain, Lionel Messi a ouvert un nouveau chapitre de son illustre carrière du côté de la MLS, en rejoignant l’Inter Miami de David Beckham. Mais la saison se termine bientôt et les spéculations autour d’un retour de l’Argentin en Europe pour quelques mois se font de plus en plus nombreuses.

Reverra-t-on Lionel Messi en Europe ? Depuis son départ du PSG vers la MLS, c’est un scénario évoqué, avec notamment l’interminable feuilleton lié à un possible retour au FC Barcelone. Car la saison américaine se termine le 21 octobre prochain et ne reprendra que fin février.

Messi de retour en Europe ?

D’après les informations de 90min , il ne serait pas impossible de revoir le septuple Ballon d’Or refouler les pelouses d’Europe. L’Inter Miami ne devrait en effet pas s’opposer à éventuel prêt, si jamais Lionel Messi venait à le demander explicitement.

Le Barça, seule option

Il faudra toutefois voir ce que compte faire le FC Barcelone ! Deuxième de LaLiga, le club catalan tourne plutôt bien en ce moment et il n’est pas certain que Xavi souhaite tout remettre en question seulement pour accueillir l’ancienne gloire du club. Sans parler d’ailleurs de la question économique...