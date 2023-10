PSG : Le Real Madrid a un plan pour le feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Le contrat de Kylian Mbappé prendra fin à l’issue de la saison au PSG. Et à en croire la presse anglaise, le Real Madrid espérerait toujours pouvoir s’attacher ses services. Pour autant, le club merengue aurait une vision sur le long terme et se fixerait comme objectif de recruter Erling Braut Haaland en parallèle, indépendamment du feuilleton Mbappé…

Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché quant à son avenir au PSG. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le champion du monde tricolore refuserait toujours d’apposer sa signature sur un nouveau contrat. C’est du moins le message qu’il ferait passer en coulisses dans son cercle le plus proche comme révélé par 90min et L’Équipe récemment. Et maintenant ?

Le départ de Mbappé au Real Madrid fait à «80%» ?

La volonté première de Kylian Mbappé serait de laisser passer la saison et de seulement prendre une décision finale sur son avenir en tant qu’agent libre en juin prochain que ce soit pour une prolongation de contrat ou pour un départ au Real Madrid ou ailleurs. Président de la Liga, Javier Tebas affichait publiquement son optimisme quant à l’arrivée de Kylian Mbappé cet été, l’annonçant d’ailleurs bouclée à « 80 % » . Mbappé dans l’élite du football espagnol ? Le Real Madrid ne miserait pas tout là-dessus.

Le Real Madrid prêt à passer la seconde pour Haaland ?