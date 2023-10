Benzema prépare un très vilan tour au Real Madrid

Thibault Morlain

Arrivé au terme de son contrat avec le Real Madrid, Karim Benzema n'a finalement pas prolongé chez les Merengue. Le Français s'est alors envolé pour l'Arabie Saoudite et le club d'Al-Ittihad, où il a été rejoint par N'Golo Kanté et Fabinho. Mais voilà que Benzema voudrait s'entourer d'autres stars venues d'Europe et pour cela, il regarderait... au Real Madrid.

Karim Benzema parti en Arabie Saoudite, Nacho Fernandez a donc été élu nouveau capitaine du Real Madrid. A 33 ans, l'Espagnol apporte toute son expérience au jeune effectif de Carlo Ancelotti. Mais voilà qu'après avoir succédé à Benzema chez les Merengue, Nacho pourrait le rejoindre...

Le Real Madrid regrette déjà Karim Benzema https://t.co/03s5g74jku pic.twitter.com/WgZJ52ig3e — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Benzema lance l'opération Nacho

Déjà entouré de N'Golo Kanté et Fabinho, Karim Benzema voudrait désormais retrouver un joueur qu'il connait très bien : Nacho Fernandez. Alors que les deux joueurs ont évolué ensemble au Real Madrid, ils pourraient rejouer à Al-Ittihad. Telle serait en tout cas la volonté de Benzema puisqu' El Chiringuito annonce que KB9 ferait le forcing pour convaincre l'Espagnol.

Un départ cet hiver ?

A 33 ans, Nacho Fernandez est aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024 avec le Real Madrid. Rejoindra-t-il alors Karim Benzema à Al-Ittihad ? A en croire les informations du média espagnol, il existerait une possibilité pour que Nacho quitte le Real Madrid dès le mois de janvier lors du mercato hivernal.