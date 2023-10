Mbappé : Le plan B du Real Madrid révélé ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival de 2024 pourrait sonner le glas de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé entamée en 2017. Et si le Real Madrid venait une nouvelle fois à se planter pour le recrutement de l’attaquant du PSG, Erling Braut Haaland aurait spécialement la cote à Madrid selon la presse anglaise.

Le feuilleton Kylian Mbappé continue d’animer l’actualité du PSG. En effet, alors qu’il est entré dans l’ultime année de son contrat, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain refuserait toujours autant de prolonger son bail selon L’Equipe et 90min .

Kylian Mbappé en Liga la saison prochaine ?

Et maintenant ? Place au Real Madrid ? Le président de la Liga Javier Tebas a dernièrement déclaré que Kylian Mbappé avait actuellement 80 % de chances de figurer dans l’élite du football espagnol la saison prochaine. Pour autant, le PSG devrait se battre jusqu’au bout afin de conserver Kylian Mbappé un peu plus longtemps.

PSG : En pleine galère, Mbappé lâche une réponse en interne https://t.co/M3PiD3iowF pic.twitter.com/ESauRJ1dEL — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Outre Mbappé, le Real Madrid rêve d’Haaland