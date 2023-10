Transferts : L’OL annonce déjà du lourd pour son prochain mercato

Benjamin Labrousse

Toujours lanterne rouge de Ligue 1, l’OL par le biais de son nouvel entraîneur Fabio Grosso cherche toujours des solutions pour tenter de s’échapper de la zone rouge. Alors que récemment, le propriétaire du club rhodanien John Textor avait promis des changements lors du prochain mercato hivernal, le technicien italien a lui aussi évoqué le marché des transferts en conférence de presse.

Dimanche dernier, l’OL sombrait un peu plus. Sur la pelouse de Reims, les hommes de Fabio Grosso encaissaient une nouvelle défaite de rang (2-0), confortant un peu plus leur 18ème et dernière place en Ligue 1. Visé par plusieurs affaires extra-sportives et toujours dans le radar de la DNCG, le club lyonnais espère toutefois pouvoir apporter du sang-neuf au sein de son effectif lors du prochain mercato hivernal.

Crise à l’OL, les coupables sont désignés ! https://t.co/n4PlNgLKGo pic.twitter.com/ahtpvVfK5L — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

« En janvier, nous n’aurons aucune limite »

C’est notamment ce qu’avait évoqué le propriétaire de l’OL John Textor par le biais d’un communiqué publié sur son site internet au sortir de la défaite face à Reims : « Notre saison progressera et nous laisserons ce terrible début de saison derrière nous. Seuls notre département du football, nos capitaines d’équipe et cet effectif actuel de joueurs peuvent faire la différence au cours de la première moitié de la saison. Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe. Soyez assurés que je NE permettrai JAMAIS à ce club de perdre son prestige. Notre objectif reste de retrouver le succès cette saison » .

« Si on augmente la qualité du groupe, je serai heureux »