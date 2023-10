Coup de théâtre pour l’avenir d’Haaland ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'été 2022 a été marqué par le feuilleton Erling Haaland. Courtisé par les plus grandes équipes de la planète, notamment par le Real Madrid, le buteur norvégien avait fait le choix de rejoindre Manchester City. Un choix payant puisqu'il a remporté la Ligue des champions la saison dernière. Mais en 2024, la star pourrait, de nouveau, se retrouver au cœur de l'actualité. Le Real Madrid compterait revenir à la charge.

Le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot dans le dossier Erling Haaland. Deux ans après avoir essayé de l'arracher au Borussia Dortmund, le club espagnol pourrait retenter sa chance lors du prochain mercato estival. C'est ce qu'annonce The Daily Mail ce vendredi.

Le Real Madrid veut Haaland

Malgré l'intérêt qu'il porte à Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait l'ambition de recruter Haaland en profitant de sa situation contractuelle. Bien que lié aux Citizens jusqu'en 2027, le buteur dispose d'une clause libératoire de 200M€ qui devrait entrer en vigueur l'été prochain. Pour Manchester City, le danger est présent.

Manchester City fait tout pour le retenir

A en croire le média anglais, Manchester City est loin d'être rassuré et a entamé des négociations avec Erling Haaland pour évoquer une prolongation de contrat. Son salaire pourrait être revu à la hausse et une clause libératoire plus importante pourrait être intégrée au contrat. Affaire à suivre...