PSG : Mbappé fait sa révolution et se trompe totalement

Thibault Morlain

En se séparant de Neymar et de Marco Verratti cet été, le PSG s'est séparé de deux profils créatifs, qui n'ont d'ailleurs pas été remplacés par le club de la capitale. Et ce manque fait aujourd'hui défaut à Luis Enrique. Alors que le PSG se cherche un créateur, Kylian Mbappé tente d'endosser ce costume. Une erreur de la part du numéro 7 parisien ?

A l'AS Monaco puis au PSG, Kylian Mbappé fait désormais parler son talent depuis plusieurs saisons. Sur le terrain, l'international français réussit à faire de très grosses différences grâce à sa faculté d'accélération terrible. Un point fort sur lequel Mbappé s'appuie de moins en moins, lui qui voudrait faire quelque peu évoluer son style de jeu.

Mbappé, créateur de jeu ?

Alors qu'on avait l'habitude de voir Kylian Mbappé dévorer les espaces avec sa vitesse, le joueur du PSG revoit aujourd'hui ses plans. Comme le note L'Equipe , le protégé de Luis Enrique réclame de plus en plus le ballon dans les pieds. Aujourd'hui, Mbappé voudrait davantage se muer en meneur de jeu et créateur.

Mbappé se trombe de rôle au PSG

Toutefois, le quotidien sportif souligne le fait que Kylian Mbappé n'a clairement le profil de créateur et les qualités que pouvaient avoir des joueurs comme Neymar ou Marco Verratti. Sur le terrain, on le voit également, le numéro 7 du PSG n'est clairement pas le meilleur dans ce rôle, alors que le club de la capitale a davantage besoin de sa vitesse pour faire des différences.