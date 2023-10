PSG : «Leader des soirées de débauche», il balance sur Mbappé en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a sombré face à Newcastle en Ligue des champions ce mercredi (4-1). Pour se sauver, le club de la capitale n'a pu compter sur Kylian Mbappé, transparent et incapable de provoquer le danger dans la surface adverse. Au micro de RMC, Daniel Riolo n'a pas masqué sa colère et n'a pas hésité à s'en prendre au joueur français, coupable selon lui de trop profiter des soirées parisiennes comme le faisait un certain Neymar.

Habitué à performer en Ligue des champions, Kylian Mbappé s'est loupé face à Newcastle. Pour Daniel Riolo, l'explication est simple. A l'instar d'un Neymar, le joueur tricolore ne donne pas sa priorité au terrain.

Riolo se paye Mbappé

« Mbappé, je me souviens de sa phrase contre Neymar (Il faudra bien manger, bien dormir). Cet été, il a fait une préparation moisie. Et quand on fait une préparation comme ça, on travaille et on sort un peu moins. Là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c'est dans les soirées. C'est le leader des plus grandes soirées de débauches à Paris en ce moment » a lâché Riolo.

Riolo lance un avertissement à Mbappé