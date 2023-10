«Je ne supporte pas», il dézingue l’entraîneur du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme face à Clermont samedi dernier en championnat (0-0), Luis Enrique a décidé d'aligner un 4-2-4 en Ligue des champions face à Newcastle ce mercredi. Résultat, le PSG a été surclassé par la formation anglaise et le technicien espagnol s'est attiré les foudres de Daniel Riolo, qui n'a pas caché sa colère à l'antenne de RMC.

Le PSG a sombré à St James's Park. Pourtant favori, l'équipe parisienne a été surclassée par Newcastle en Ligue des champions (4-1). Le club de la capitale est apparu sans solution, et Luis Enrique est resté étrangement immobile sur le banc. Son 4-2-4 n'a pas convaincu, surtout pas Daniel Riolo, qui a eu du mal à masquer sa colère lors de l' After Foot.

« Quelle équipe en Europe joue comme ça ? Qui joue comme ça ? Personne ! C’est de la m*rde. Et lui va inventer… Quand tu n’es pas un génie, tu regardes ce que font les autres. Il y en a un autre qui fait ça ? Non ! Et bien je ne vais pas être le seul génie qui fait quelque chose que personne ne fait ! » a lâché Daniel Riolo. Surtout, le chroniqueur ne comprend pas l'entêtement de Luis Enrique, qui n'a pas changé de système en seconde période, malgré les entrées en jeu de Vitinha ou de Bradley Barcola.

« Les fameux génies incompris, c’est quelque chose que je ne supporte pas ! »