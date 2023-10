Le PSG se rate, un aveu est lâché en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La faillite est collective. Après la défaite face à Newcastle, les joueurs ont reconnu la supériorité de leur adversaire. Luis Enrique a reconnu sa part de responsabilité dans ce fiasco. Mais en interne, on a tenu à dédramatiser la situation et cette contreperformance. Les joueurs savent que le chemin est encore long pour assimiler les consignes du technicien et, ainsi, montrer leurs talents aux yeux de l'Europe.

Placé dans le groupe de la mort en Ligue des champions cette saison, le PSG avait idéalement débuté son parcours en battant à domicile le Borussia Dortmund (2-0). Les hommes de Luis Enrique espéraient confirmer face à Newcastle, qui accueillait son premier match de C1 depuis près de 20 ans. Mais ce mercredi soir à Saint James's Park, le PSG s'est loupé dans les grandes largeurs.

Le PSG se loupe en Ligue des champions

Inexistant, le club parisien s'est lourdement incliné face à la formation de Premier League (4-1). Certaines erreurs individuelles ont plombé le PSG. Les choix tactiques de Luis Enrique sont également discutés. Son 4-2-4 ne convainc personne et l'entraîneur du PSG n'a eu aucun mal à admettre ses erreurs. « Je suis le premier responsable du résultat, le premier et le seul. C'est le genre de match difficile à vivre pour un entraîneur… » a-t-il lâché en conférence de presse.

Le PSG dédramatise la situation