Le PSG a choisi le remplaçant de Verratti, c'est un fiasco

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, le PSG n'a pas hésité à laisser filer Marco Verratti, qui s'est engagé avec Al-Arabi SC au Qatar pour 50M€. Mais depuis le départ de l'Italien, le manque de créativité dans l'entrejeu est pointé du doigt. Il faut dire que le plan du PSG était d'impliquer Lee Kang-In dans le cœur du jeu, mais la situation du Sud-Coréen, blessé puis retenu avec sa sélection pour les Jeux Asiatiques, n'a pas aidé le club de la capitale.

Contre Newcastle, le manque de créativité dans le milieu du PSG a été frappant, ce qui a relancé le débat sur le départ de Marco Verratti. Cependant, le journaliste du Parisien Marc Mechenoua ajoute que le club parisien avait pour objectif d'utiliser Lee Kang-In.

Luis Enrique se plante, un cauchemar refait surface au PSG https://t.co/Jh2TY1XGui pic.twitter.com/hyDiFdlSA0 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«Kang-in Lee a été recruté au milieu pour apporter de la créativité»

« Cette équipe du PSG manque quelque peu de créativité mais paradoxalement elle a pourtant deux joueurs qui ont le profil. Marco Asensio peut aider dans ce secteur et surtout Kang-in Lee qui a justement été recruté au milieu pour apporter de la créativité. Problème : aucun n'est disponible puisque le premier est blessé et le second va disputer la finale des Jeux asiatiques avec la Corée du Sud qui a lieu le 7 octobre », assure-t-il dans un live du Parisien , avant d'assurer que Lee Kang-In devait apporter la créativité perdue par le départ de Marco Verratti.

«Le départ de Verratti est une erreur»