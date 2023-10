Il coule avec le PSG et devient la risée des réseaux sociaux

Axel Cornic

Titulaire en charnière centrale ce mercredi aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar a vécu une soirée cauchemardesque, à l’image de tout le Paris Saint-Germain. Le Slovaque n’a pas pu stopper l’hémorragie et au lendemain du revers face à Newcastle (4-1), il est devenu l’un des sujets de discussion des réseaux sociaux.

A l’image d’un Gianluig Donnarumma, Milan Skriniar n’a pas vraiment laissé de très bons souvenirs en Italie. Le défenseur, qui a rejoint le PSG libre de tout contrat, est notamment la cible de ses anciens supporters de l’Inter... qui semblent avoir apprécié sa prestation lors de la déroute parisienne face à Newcastle !

Une mauvaise prestation qui ne pardonne pas

Les mèmes sur les réseaux sociaux se sont multipliés dans la soirée de mercredi et encore plus ce jeudi, surtout du côté de l’Italie. On retrouve notamment des railleries sur la passivité de Milan Skriniar lors du but de Dan Burn, où il est retenu coupable d’avoir subi le contact avec son adversaire.

A l’Inter on préfère Pavard

On retrouve également des moqueries concernant la supposée lenteur du défenseur central, qui n’a effectivement jamais été l’un de ses points forts. Du côté de l’Inter les supporters semblent être plutôt contents de s’en être séparé, assurant notamment que Benjamin Pavard est d’un niveau beaucoup plus élevé.