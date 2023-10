PSG : Le transfert de Mbappé réclamé «le plus tôt possible»

Thomas Bourseau

Cet été, Kylian Mbappé a tenu bon en parvenant à ne pas plier devant la pression mise par le PSG pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain. Néanmoins, selon Gabriel Agbonlahor, Mbappé perd actuellement du temps et devrait rejoindre le Real Madrid le plus rapidement possible.

Kylian Mbappé a vécu un été particulièrement agité. Exclu du groupe professionnel pendant trois semaines en raison de son refus de prolonger son contrat, Mbappé a finalement été réintégré bien que sa situation contractuelle n’ait pas été résolue. Potentiellement agent libre à la fin de la saison, Mbappé pourrait alors rejoindre le Real Madrid.

Mbappé perd une année au PSG selon Agbonlahor

Mais pour Gabriel Agbonlahor, Mbappé ferait actuellement un gâchis immense en restant au PSG. « Mbappé est un grand joueur, il joue au PSG, mais veut-il être là ? Veut-il être au Real Madrid ? Il pourrait être au Real Madrid avec (Jude) Bellingham, avec Vinicius Jr et ferait tellement mieux. Kylian Mbappé est en train de perdre une année au PSG. Je ne les vois pas gagner la Ligue des champions. Il sera également plus difficile pour eux de remporter leur championnat, qui ne semble pas aussi facile que les années précédentes ».

Mbappé galère au PSG, Deschamps prend position https://t.co/Cl26AOenvr pic.twitter.com/DyeAZvtGCR — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Agbonlahor veut que Mbappé signe à Madrid en janvier !