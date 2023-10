PSG : Un attaquant est prêt à trahir l'OM pour 10M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par l'OM durant six mois, mais également par l'OGC Nice, Mario Balotelli a été interrogé sur la possibilité de jouer pour le PSG. D'emblée, l'attaquant italien a écarté cette option... avant de revenir sur ses propos lorsque la question de l'argent est évoquée. Pour 10M€, Balotelli est prêt à trahir le club phocéen en signant au PSG.

Les joueurs passés par l'OM et le PSG sont très nombreux malgré la rivalité entre les deux clubs. Néanmoins, certains d'entre eux refusent de trahir leur club en signant chez l'ennemi. Mario Balotelli, qui a évolué six mois à Marseille, n'envisage donc pas de signer à Paris. A moins que...

Luis Enrique se plante, un cauchemar refait surface au PSG https://t.co/Jh2TY1XGui pic.twitter.com/hyDiFdlSA0 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Balotelli prêt à signer au PSG ?

« Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG », lance l'attaquant italien pour TV Play , avant toutefois de revoir son jugement... pour une question d'argent.

«À 10M€ oui…»