Indésirable au PSG, il lâche ses vérités sur son transfert

Thibault Morlain

Fini le PSG, place maintenant au championnat qatari pour Julian Draxler. En effet, cet été, l'Allemand a été transféré par le club de la capitale et à 30 ans, il s'est engagé avec Al-Ahli. Si certains ont cédé aux sirènes de l'Arabie Saoudite, Draxler a lui rejoint le Qatar. Un choix qui a fait parler certains et face à certaines interrogations, l'ex-joueur du PSG s'est justifié.

Après Abdou Diallo et Marco Verratti, Julian Draxler a lui aussi quitté le PSG pour rejoindre le Qatar. Le voilà aujourd'hui à Al-Ahli. Mais pourquoi un tel choix de carrière alors qu'il aurait pu continuer à évoluer en Europe ? Sur Linkedin , Draxler s'est exprimé sur le sujet, évoquant alors des raisons sportives, mais aussi des raisons financières à sa décision.

« Pourquoi pas une autre ligue européenne ? »

« En Allemagne, beaucoup se demandent : Pourquoi le Qatar maintenant ? Pourquoi pas la Bundesliga, pourquoi pas une autre ligue européenne ? Il n’a tout simplement pas été possible de parvenir à un accord. J’ai également trouvé l’idée de sauter dans le grand bain loin de l’Europe à l’âge de 30 ans attrayante et il était également important pour moi de pouvoir à nouveau jouer au football correctement et d’être régulièrement sur le terrain en mode compétition. L’alternative au PSG aurait été une année sans perspective, ce que je voulais éviter à tout prix », a d'abord confié Julian Draxler.

« L’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi »