Une pépite parisienne recale le PSG pour son transfert

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain tente depuis plusieurs années de mettre en avant les jeunes joueurs formés en Ile-de-France, d'où sont notamment sortis des Kylian Mbappé, Paul Pogba ou encore William Saliba et Jules Koundé. Pourtant, pas tous les jeunes de Paris et de sa banlieue semblent vouloir porter les couleurs du PSG !

C’est un discours qui revient régulièrement au PSG et dont on ne commence qu’à voir les conséquences. Avec Warren Zaïre-Emery, le club tient en effet l’image parfaite de son projet de formation francilienne et d’autres pourraient suivre son exemple.

Luis Enrique fracassé au PSG, la réponse du Qatar https://t.co/D7xu3mqjFf pic.twitter.com/HT5sGhm2J0 — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Mejbri, d’Ivry-sur-Seine à Manchester

Pas Hannibal Mejbri, qui ne semble pas vraiment attiré par le PSG. Né à Ivry-sur-Seine, le milieu de terrain avait quitté la région Ile-de-France en 2018 pour rallier le centre de formation de l’AS Monaco, avant de quitter carrément la France pour s’installer en Angleterre. Cette saison il commence d’ailleurs à jouer régulièrement en équipe première, avec notamment un but en Premier League

Il aurait refusé de rejoindre le PSG