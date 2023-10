Transferts - PSG : L’avenir d’une star est relancé, une offensive se prépare ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les négociations pour sa prolongation à Naples sont relancées, Victor Osimhen serait toujours dans le viseur du PSG selon la presse italienne, et Luis Campos n’est pas le seul intéressé puisque Chelsea resterait également à l’affût, avec la volonté de passer à l’action en cas d’échec napolitain dans ce dossier.

Cet été, le PSG a procédé à de nombreux changements au sein de son effectif, notamment dans le secteur offensif avec les départs de Lionel Messi et Neymar. Dans le sens des arrivées, Gonçalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani ont posé leurs valises dans la capitale, mais un autre joueur avait été ciblé par Luis Campos pour renforcer l’axe de l’attaque, Victor Osimhen.

Avenir incertain pour Osimhen, le PSG toujours dans le coup ?

Finalement, le Nigérian est resté au Napoli, mais la question de son avenir reste sur la table après le malaise qui a éclaté entre l’attaquant et son club, la faute à la publication de vidéos peu flatteuses à son égard sur les réseaux sociaux. Selon la presse italienne, le PSG serait toujours dans les rangs, et il n’est pas le seul.



Chelsea est à l’affût et se prépare