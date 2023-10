Un transfert au PSG influencé... par la criminalité !

Thibault Morlain

Placé dans le loft des indésirables cet été, Julian Draxler était poussé vers la sortie par le PSG. Ça a été long à se décanter, mais finalement, l'Allemand a bien fini par faire ses valises. Le voilà aujourd'hui au Qatar, lui qui s'est engagé avec le club d'Al-Ahli. Alors que Draxler n'a pas caché que son choix avait été influencé par l'argent, d'autres critères seraient rentrés en jeu.

Recruté par le PSG en 2017, débarquant alors de Wolfsbourg, Julian Draxler a mis un terme à son aventure parisienne lors du dernier mercato estival. A 30 ans, l'Allemand s'est exilé du côté du Qatar, signant avec Al-Ahli. Un choix de Draxler motivé par différents points et notamment l'insécurité à Paris.

Draxler poussé au Qatar par l'argent

Sur Linkedin , Julian Draxler avait ainsi justifié sa décision d'aller au Qatar, notamment pour l'argent. L'ex-joueur du PSG avait alors lâché : « Oui, bien sûr, l’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi ».

« Peut-être un signe d'en haut »