PSG : Il déballe tout sur les raisons de son transfert

Thibault Morlain

Prêté la saison dernière à Benfica, Julian Draxler n'entrait toujours pas dans les plans du PSG pour cette saison. Luis Enrique ne comptant pas sur lui, l'Allemand a été placé dans le loft en attendant son départ vers un autre club. Une solution a fini par être trouvée au Qatar. Draxler s'est alors engagé avec Al-Ahli et suite à son choix, le joueur de 30 ans s'est expliqué.

Concerné par le grand ménage estival du PSG lors du dernier mercato, Julian Draxler a fait ses valises. A 30 ans, l'international allemand a alors imité Marco Verratti en rejoignant le Qatar. Draxler a ainsi signé avec le club d'Al-Ahli. Alors que ce choix de rejoindre le championnat qatari en a interpellé certains, l'ex-joueur du PSG a dévoilé ses raisons.

Malaise au PSG après les départs de Neymar et Verratti ? https://t.co/u6eJO4R6cK pic.twitter.com/Qhih4J0jXt — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

« Oui, bien sûr, l’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi »

C'est sur son compte Linkedin que Julian Draxler a pris la parole à propos de son transfert. L'ex-joueur du PSG a alors expliqué : « En Allemagne, beaucoup se demandent : Pourquoi le Qatar maintenant ? Pourquoi pas la Bundesliga, pourquoi pas une autre ligue européenne ? Il n’a tout simplement pas été possible de parvenir à un accord. J’ai également trouvé l’idée de sauter dans le grand bain loin de l’Europe à l’âge de 30 ans attrayante et il était également important pour moi de pouvoir à nouveau jouer au football correctement et d’être régulièrement sur le terrain en mode compétition. L’alternative au PSG aurait été une année sans perspective, ce que je voulais éviter à tout prix. Et oui, bien sûr, l’aspect financier joue aussi un rôle important pour moi. Je pourrais me lever maintenant et dire : après 12 ans en Europe, je ne suis intéressé que par la connaissance d’une nouvelle culture, l’acquisition d’une nouvelle expérience internationale, la participation à un projet passionnant dans le monde arabe et et laisser la question de l’argent hors de l’équation. Même si ces aspects sont honnêtement vrais, ce serait toujours un mensonge si la partie financière n’est pas également décisive dans ce cas ».

« Le football dans le monde arabe se développe très rapidement »