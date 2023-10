Coup de tonnerre pour le patron de l’OM ? Son clan balance

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria a été secoué par les évènements avec les supporters le 18 septembre dernier. Ladite réunion l’aurait si déstabilisé que l’Espagnol changerait d’avis comme de chemise en coulisse concernant sa continuité à l’Olympique de Marseille. Néanmoins, son entourage a annoncé la couleur.

Pablo Longoria traverse une période particulièrement compliquée en tant que président de l’OM. En effet, alors qu’il a nommé un entraîneur qui n’a absolument pas apporté satisfaction aux supporters du club phocéen, le patron de l’Olympique de Marseille a été menacé par les fans en question qui ont réclamé sa démission lors d’une réunion le 18 septembre dernier.

En privé, Longoria retourne sans cesse sa veste

Très touché, Pablo Longoria se livrait pendant des heures à La Provence au cours de la même semaine en affirmant qu’il ne pouvait pas abandonner Frank McCourt, le propriétaire de l’OM, envers qui il avait des responsabilités et des engagements à tenir. Selon L’Équipe , le président du club olympien jouerait un double jeu en coulisse. Un jour, Longoria lierait sa continuité à l’OM via un retour à la normale avec les supporters et un autre qu’il serait prêt à rester en poste coûte que coûte.

L’entourage de Longoria vend la mèche pour l’OM