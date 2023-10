OM : Comme Marcelino, ils pensent à claquer la porte !

Thomas Bourseau

Entre les dirigeants de l’OM et les supporters, le torchon brûle à vives flammes depuis la réunion qui s’est déroulée entre les deux parties le lundi 18 septembre dernier. Au cours de ladite entrevue, les démissions de Pablo Longoria et du directoire marseillais ont d’ailleurs été demandées. Et il semblerait qu’à une exception près, cette éventualité ait été grandement réfléchie par les dirigeants.

A l’OM, l’heure est aux discussions et aux réunions. En effet, depuis le 18 septembre dernier et le clash entre les associations de supporters et le comité de direction de l’Olympique de Marseille, un vent d’incertitude souffle à la Commanderie concernant l’avenir des dirigeants du club phocéen.

Après le clash avec les supporters, Marcelino a quitté l’OM

Ce vendredi, un entretien au sommet à l'OM entre le président Pablo Longoria, le directeur du football Javier Ribalta, le directeur stratégique Pedro Iriondo et le directeur administratif / financier Stéphane Tessier serait programmé. C’est du moins ce qu’affirme L’Equipe . Un dirigeant va-t-il prendre la décision de quitter ses fonctions comme Marcelino qui a démissionné de son poste d’entraîneur fin septembre ?

La vente de l’OM est imminente, il annonce un choc avec le PSG https://t.co/JJ3qmVq3T9 pic.twitter.com/EZHOPJAznH — le10sport (@le10sport) October 6, 2023

Longoria, Ribalta et Iriondo ont songé à en faire de même