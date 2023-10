Gattuso à l'OM, c'est enfin validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un début de saison plus que poussif, Marcelino a finalement démissionné à la suite d'une réunion houleuse impliquant les supporters et la direction. Et après un court intérim assuré par Jacques Abardonado, c'est finalement Gennaro Gattuso qui a été nommé. Un choix qui n'a pas réellement fait l'unanimité, et pourtant, Denis Balbir pense que le profil du technicien italien colle parfaitement avec l'OM.

Nommé coach de l'OM pour remplacer Jacques Abardonado, qui assurait l'intérim depuis la démission de Marcelino, Gennaro Gattuso débarque pour éteindre le feu au sein du club phocéen. Un choix qui n'a pas totalement fait l'unanimité. Mais Denis Balbir estime que ça peut coller.

«Difficile de dire que son caractère ne colle pas à Marseille»

« L’OM a donc changé d’entraîneur. Gennaro Gattuso a pris la place de l’intérimaire Pancho Abardonado, qui avait remplacé le démissionnaire Marcelino. Au-delà de l’image de grinta qu’il véhicule, je pense que l’Italien a d’autres qualités que d’être un simple meneur d’hommes qui tapote sur le dos de ses joueurs. Gattuso, je l’ai connu joueur quand j’allais commenter les matchs du Milan. Coach, j’avoue le connaître un peu moins mais c’est un passionné, quelqu’un qui peut se montrer très excessif dans ses réactions. Difficile de dire que son caractère ne colle pas à Marseille », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant de poursuivre.

«L’Italien aura sans doute besoin d’un peu de temps»