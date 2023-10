L’OM l’a recalé, il l’annonce en direct

Hugo Chirossel

Au moment où l’OM était à la recherche d’un successeur à Jorge Sampaoli, le nom de Roberto De Zerbi avait été évoqué afin de devenir l’entraîneur du club. Finalement, Igor Tudor est arrivé à Marseille et le technicien italien a pris les rênes de Brighton. Présent en conférence de presse ce mercredi, il a confirmé qu’il aurait pu entraîner l’Olympique de Marseille.

Ce jeudi, l’OM reçoit Brighton, pour son deuxième match de Ligue Europa cette saison. Depuis un peu plus d’un an et le départ de Graham Potter, c’est Roberto De Zerbi qui est l’entraîneur du club anglais. Mais au moment du départ de Jorge Sampaoli, son nom avait été évoqué pour entraîner l’OM.

«Il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille»

Présent en conférence de presse ce mercredi, Roberto De Zerbi a confirmé les discussions avec l’OM : « Oui c'est vrai qu'il y avait une possibilité pour moi de venir à Marseille. C'était une belle option pour moi mais on n'a pas trouvé d'accord avec le club », a-t-il déclaré.

«Ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour moi»