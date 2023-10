OM : À peine arrivé, Gattuso va retrouver son pire ennemi

Axel Cornic

Gennaro Gattuso s’apprête à vivre son premier match européen sur le banc de l’Olympique de Marseille, avec le choc de Ligue Europa de ce jeudi face à Brighton. Une occasion pour lui de retrouver une vieille connaissance en la personne de Robert De Zerbi, le coach de l’équipe anglaise, avec qui il a souvent croisé le fer par le passé.

Arrivé pour remplacer un Marcelino parti après seulement sept matchs, Gennaro Gattuso n’a pas encore connu sa première victoire avec l’OM. Ça pourrait bien arriver ce jeudi, avec la deuxième journée de Ligue Europa qui opposera son équipe au Brighton d’un certain Roberto De Zerbi.

Gattuso et De Zerbi, une longue histoire

Les deux hommes ne se connaissent que trop bien, comme l’a fait remarquer La Gazzetta dello Sport ce mercredi, précisant d’ailleurs que ce n’est pas vraiment l’amour fou. Tout viendrait d’une finale d’accession à la Serie B en 2016, avec Gattuso qui dirigeait Pisa et De Zerbi qui était à la tête de Foggia. C’est le premier qui l’a remporté, mais depuis les deux n’ont cessé de jeter de l’huile sur le feu, avec notamment l’histoire d’une bouteille vide jetée depuis les travées du stade qui avait atterri sur la tête de l’actuel coach de l’OM.

«On a un fort tempérament tous les deux»