«Salaire astronomique», l’OM a un problème avec sa star ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Attiré libre par l'OM cet été après la résiliation de son contrat avec Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang était donc logiquement attendu comme la nouvelle grande star du projet McCourt. Seulement voilà, il peine à justifier ce statut malgré son salaire XXL, et Daniel Riolo s'agace à ce sujet.

Pensant retrouver la Ligue des Champions cette saison, l'OM avait réalisé un mercato estival prometteur avec notamment les signatures de Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa mais surtout de Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur gabonais de 34 ans, passé notamment par le Borussia Dortmund, Arsenal ou encore Chelsea, aurait signé à l'OM avec un juteux salaire estimé à 700 000€ par mois, mais il n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en championnat, après sept journées...

Mercato : Ces 3 stars qui peuvent régler le problème de l'OM https://t.co/2eKn52AAry pic.twitter.com/B8OVzC0C44 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

« Il ne justifie pas son salaire astronomique »

Interrogé au micro de RMC Sport , dans l'émission l'After Foot, Daniel Riolo a livré un point de vue assez critique sur le nouveau buteur de l'OM et son faible rendement : « Aubameyang ne justifie absolument pas son salaire astronomique. Il y’a beaucoup de joueurs qui ne sont pas au niveau à l’OM. Le recrutement de Longoria va être très vite remis en question », estime l'éditorialiste.

« Une gestion assez bizarre »