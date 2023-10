L’OM traverse une crise, la solution dévoilée ?

Thomas Bourseau

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour Pablo Longoria. Le président de l’OM a été verbalement menacé par les supporters du club qui l’ont poussé à la démission. En vain. Celle de Marcelino a été déposée et l’entraîneur espagnol a été remplacé par Gennaro Gattuso. Mais pour Brandão, il est l’homme de la situation.

Il n’y a pas que le vent du Mistral qui a soufflé sur Marseille ces derniers temps. Un terrible ouragan de colère des supporters af frappé le comité de direction de l’OM. Le 18 septembre dernier, au cours d’une entrevue avec les sept associations des supporters du club, les démissions de Pablo Longoria et de ses conseillers ont été réclamées.

Marcelino claque la porte, Gattuso débarque

Finalement, il n’y a que Marcelino qui n’a pas supporté voir ses dirigeants se trouver dans une telle situation, qui a pris la décision de quitter l’OM. Le poste d’entraîneur était à pourvoir et Brandão ne s’est pas fait prier pour déposer sa candidature dès le 19 septembre. Finalement, c’est Gennaro Gattuso qui a hérité de la position convoitée par l’ancien attaquant de l’OM (2009-2012).

«Triste de voir un club aussi grand que l’Olympique de Marseille traverser une crise»

Pour Foot Mercato , Brandão a évoqué cette crise à l’OM. « C’est toujours triste de voir un club aussi grand que l’Olympique de Marseille traverser une crise. Mon objectif est de redonner espoir au club. Vous aurez encore des raisons de sourire et d’être fiers de l’Olympique de Marseille, comme autrefois, lorsque je marquais des buts et poussais l’équipe vers la victoire. Je n’ai jamais renoncé aux victoires en tant que joueur. Et j’aurai la même détermination si je deviens un jour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille ».

«J’ai l’intention d’amener les joueurs, le staff technique et les supporters à mes côtés»