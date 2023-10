Recalé par l’OM, il jubile !

Jean de Teyssière

Ce jeudi, l'OM accueillait le club anglais de Brighton au stade Vélodrome pour le compte de la deuxième journée de phase de poules de la Ligue Europa. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 2-2 et Brighton a réussi à remonter un handicap de deux buts en seconde mi-temps. De quoi satisfaire Roberto De Zerbi, l'entraîneur des Seagulls, qui avait notamment été recalé par l'OM l'année dernière...

L'histoire est amusante puisqu'avant de nommer Igor Tudor entraîneur de l'OM la saison dernière, le nom de Roberto De Zerbi avait circulé dans les couloirs de la Commanderie. Mais le choix de Pablo Longoria ne s'était finalement pas porté sur le technicien italien, à son grand désarroi, lui qui aurait aimé devenir l'entraîneur de l'OM, qu'il a rencontré, jeudi, en Ligue Europa.

«Je suis vraiment fier de l'attitude de mes joueurs»

A l'issue du match entre l'OM et Brighton (2-2), l'entraîneur du club anglais, Roberto De Zerbi était heureux de la réaction de ses joueurs, menés de deux buts à la pause : « Je veux être honnête, je trouve qu'on ne joue pas bien. C'est une période difficile pour nous et on doit travailler. Mais c'est important aussi de jouer avec le cœur et la bonne attitude. Donc je suis vraiment fier de l'attitude de mes joueurs. Après avoir perdu 6-1 contre Aston Villa et en étant menés 2-0 à la pause à Marseille, ils ont eu une réaction incroyable dont je suis très heureux. On ne méritait pas de perdre. En marquant avant la pause, on aurait pu gagner et je pense qu'on méritait plus. »

«On a atteint l'Europe en jouant très bien»