L’OM a dit non à un entraîneur « unique »

Durant l’été 2022, Jorge Sampaoli décidait de claquer la porte de l’OM en raison de divergences sportives avec Pablo Longoria. Pour le remplacer, le club marseillais avait décidé de miser sur Igor Tudor. Mais avant de le nommer, des contacts avaient été noués avec Roberto de Zerbi, actuel coach de Brighton.

Roberto de Zerbi a rendu la vie difficile à l’OM ce jeudi en Ligue Europa. A la tête de Brighton, le technicien italien est parti chercher le point du match nul au Vélodrome (2-2). Pourtant, le technicien italien aurait très bien pu s’assoir sur le banc adverse. En 2022, De Zerbi avait été contacté par l’OM pour remplacer Jorge Sampaoli. Finalement, le club marseillais a jeté son dévolu sur Igor Tudor.

De Zerbi proche de l’OM

En conférence de presse d’avant-match, De Zerbi était revenu sur les négociations avec l’OM. « J'étais triste de ne pas être venu ici parce que ce stade, ces fans étaient une grande motivation pour mois. Mais au final, c'était peut-être un mal pour un bien puisque j'ai trouvé un autre grand stade avec une grande équipe » a confié le coach transalpin ce mercredi.

