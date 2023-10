Une star claque la porte du PSG, il jubile

Thomas Bourseau

Après des derniers mois particulièrement compliqués à Paris, tant sur le terrain qu’avec le PSG, Lionel Messi est parti en tant qu’agent libre à la dernière intersaison. Et alors que le FC Barcelone l’attendait, c’est l’Inter Miami qui a raflé la mise. De quoi faire jubiler le co-propriétaire de la franchise de MLS, David Beckham, qui a vidé son sac.

Entre le PSG et Lionel Messi, le mariage n’a que trop peu fonctionné. Pire, un pré-divorce a été prononcé avec la suspension d’une semaine de Messi en mai dernier pour un voyage non autorisé en Arabie saoudite. En fin de contrat avec le PSG, le septuple Ballon d’or a signé en faveur de l’Inter Miami afin de vivre son rêve américain déjà ouvertement avoué en septembre 2020.

«Il y a quatre ans, je me suis faufilé dans l'hôtel du père de Messi à Barcelone»

Pour The Overlap , David Beckham, en sa qualité de co-propriétaire de la franchise de Major League Soccer, s’est confié sur le travail de longue date de l’Inter Miami pour accueillir Lionel Messi.



« Il y a quatre ans, je me suis faufilé dans l'hôtel du père de Messi à Barcelone pour le rencontrer et, à ce moment-là, nous n'étions pas encore prêts à l'emmener et il n'était pas prêt à venir, mais j'ai dit : "Nous voulons votre fils, nous voulons qu'il vienne à Miami quand il sera prêt ; s'il y a une possibilité, nous continuerons les discussions avec mes partenaires, Jorge et José Mas". Nous avons travaillé sur ce dossier pendant quatre ans et lorsqu'il était au PSG, nous avons vu l'opportunité qui se présentait. Il avait la possibilité de retourner à Barcelone, mais soudain tout s'est enchaîné et nous étions toujours en pourparlers ».

Le PSG va se faire recaler par le nouveau Messi https://t.co/uTU4JDaD2N pic.twitter.com/UEjX3QPj96 — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«J’étais au Japon le jour où il a accepté de venir à Miami»

Cet été, alors que le FC Barcelone lui avait déroulé le tapis rouge, Lionel Messi a choisi l’Inter Miami. David Beckham raconte.



« J'étais au Japon le jour où il a accepté de venir à Miami. Son père nous a appelés cette semaine là pour nous dire que Leo allait faire une annonce et les deux jours suivants, nous étions dans l'expectative. Je travaillais au Japon, il était 5 heures du matin, les enfants étaient couchés, Victoria dormait encore et mon téléphone devenait fou, j'avais oublié de le mettre en mode silencieux, alors elle m'a dit de l'éteindre. Quand je l'ai vu, j'avais une pile de messages parce qu'il avait donné cette interview (dans laquelle il annonçait qu'il signait pour l'Inter Miami) ».

«L'offre de Barcelone était celle qui me préoccupait le plus»