Il l'annonce, l'OM a plombé le PSG !

Hugo Chirossel

Mercredi soir pour le déplacement du PSG sur la pelouse de Newcastle, Luis Enrique a décidé de nouveau de mettre en place son 4-2-4, en laissant Vitinha sur le banc. Un système qu’il utilise depuis la victoire face à l’OM, mais qui n’a pas vraiment porté ses fruits contre les Magpies. Selon Marc Mechenoua, le succès contre les Marseillais a induit en erreur l’entraîneur du club de la capitale.

Alors que le PSG évoluait en 4-3-3 depuis le début de la saison, Luis Enrique a décidé de revoir ses plans. Depuis la victoire face à l’OM (4-0), les Parisiens évoluent en 4-2-4. Si cela a fonctionné contre les Marseillais, cela n’a pas été le cas contre Clermont (0-0) en championnat, ni face à Newcastle en Ligue des champions (4-1).

Un système qui interroge

Les choix de Luis Enrique interrogent après la défaite du PSG sur la pelouse de Newcastle mercredi soir, d'autant plus qu'il a une nouvelle fois laissé Vitinha sur le banc au coup d'envoi. Selon le journaliste du Parisien , Marc Mechenoua, la victoire contre l’OM a induit en erreur le technicien espagnol.

«La victoire contre l'OM a été un trompe-l'oeil»