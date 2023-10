PSG : Critiqué, il est défendu par la presse de son pays

Axel Cornic

Le revers de Newcastle (4-1), fait énormément parler ce jeudi et les stars du Paris Saint-Germain sont en première ligne face aux critiques. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma, qui a souvent été pointé du doigt depuis son arrivée au PSG... mais qui peut compter sur le soutien de taille des médias italiens !

Véritable prodige, Gianluigi Donnarumma a souvent été considéré comme le meilleur gardien de sa génération lorsqu’il évoluait à l’AC Milan. Mais tout semble avoir changé depuis son arrivée au PSG en 2021 il semble ne plus être intouchable.

«Violent et conflictuel» : Le pire est à venir pour le PSG avec Luis Enrique ? https://t.co/0S8KWWiuu0 pic.twitter.com/UKkMLMzbdR — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

Donnarumma, le coupable parfait ?

Le portier italien est l’un des joueurs les plus critiqués du côté de Paris et régulièrement en France on lui rappelle ses erreurs passées en Ligue des Champions contre le Real Madrid, ou encore contre le Bayern Munich. Ce jeudi il est une nouvelle fois désigné fautif sur le troisième but pris par le PSG face à Newcastle, signé Sean Longstaff.

Gros soutien de la presse italienne