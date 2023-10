Le PSG punit Mbappé, la conséquence est terrible

Amadou Diawara

Alors qu'il a refusé de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé a passé plusieurs semaines à l'écart du groupe de Luis Enrique à l'intersaison. Un séjour qui a de terribles conséquences aujourd'hui. En effet, Kylian Mbappé n'est pas du tout dans son assiette actuellement à cause de sa préparation estivale imparfaite.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Un an plus tard, le numéro 7 parisien a fait parvenir une lettre à sa direction pour lui annoncer qu'il n'allait pas activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé est dans une mauvaise passe au PSG

Refusant catégoriquement de voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin 2024, le PSG a décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique l'été dernier. Une manière de lui mettre la pression et de le pousser à prolonger ou à accepter une vente. Et après des discussions positives avec sa direction, Kylian Mbappé a finalement été sorti du loft. Toutefois, il paye aujourd'hui sa mauvaise préparation estivale.

Mbappé à la peine à cause de son séjour au loft ?

Contraint de s'entrainer avec les autres lofteurs et privé de tournée estivale en Asie, Kylian Mbappé est en grande difficulté actuellement. S'il s'est montré très prolifique en début de saison avec huit buts inscrits lors des cinq premiers matchs, le numéro 7 du PSG cale en ce moment. D'ailleurs, Kylian Mbappé était méconnaissable lors de la déroute face à Newcastle ce mercredi soir en Ligue des Champions (4-1).