Une révolution est réclamée après le fiasco du PSG

Benjamin Labrousse

Ce mercredi, le PSG a lourdement chuté sur la pelouse de St James Park face à Newcastle (4-1). Une rencontre marquée par le choix de l’entraîneur parisien Luis Enrique d’évoluer en 4-2-4. Une formation qui n’aura pas marqué les esprits sur ce match et que l’ancien joueur Fabrice Pancrate ne souhaite plus revoir.

Le PSG vit sans doute ses premières heures compliquées de cette saison 2023/2024. Après un match nul insipide face à Clermont samedi dernier (0-0), le club de la capitale a chuté face à Newcastle (4-1) ce mercredi pour son deuxième match de Ligue des Champions. Outre le peu d’occasions obtenues par le PSG dans ce match, les choix tactiques de Luis Enrique ont également fait jaser...

« Bien sûr qu’il faut revenir à cette configuration »

L’entraîneur parisien avait décidé d’aligner non pas un trio d’attaque, mais un quatuor face à Newcastle, ne laissant ainsi que deux milieux de terrain sur le terrain. Dans un entretien accordé au Parisien , Fabrice Pancrate n’a pas compris les choix de Luis Enrique sur ce match : « Quand je dis que je suis surpris, je me demande pourquoi Luis Enrique a tenté ça, ce schéma en 4-2-4 à Paris alors que le 4-3-3 a toujours été sa formation au Barça et on a les joueurs pour. Bien sûr qu’il faut revenir à cette configuration car cela a toujours été la sienne à la base. On l’a vu clairement le schéma de ce soir n’est pas la meilleure formation pour Paris, même pour plus tard » .

« Je ne suis pas fan de ce 4-2-4 »