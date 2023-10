PSG : Après la déroute, Luis Enrique se fait fracasser !

Thomas Bourseau

Entraîneur du PSG réputé pour son beau jeu, Luis Enrique expérimente depuis quelque temps avec une attaque composée de quatre joueurs. Ce fut une nouvelle fois le cas à Newcastle mercredi soir (1-4) et son PSG a pris l’eau. De quoi agacer Daniel Riolo qui s’est lâché sur les ondes de RMC.

Dans le cadre de son premier déplacement en Ligue des champions de la saison, le PSG de Luis Enrique se rendait mercredi à St-James Park avec la ferme intention de confirmer ses bons débuts face au Borussia Dortmund (2-0). Néanmoins, les hommes de Luis Enrique, alignés dans un 4-2-4, ont pris l’eau et se sont inclinés 4 buts à 1.

«Contre l’OM, il innove. Il fait son géo trouve tout et ça passe»

Pour Daniel Riolo, c’était l’expérimentation de trop de la part de Luis Enrique. L’éditorialiste de RMC s’est payé l’entraîneur du PSG lors de l’enregistrement de la dernière émission de l’ After Foot.



« Il construit son équipe, il est en face de découverte, on comprend vite que son milieu de terrain, ça va être Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha. Dans les premiers matchs, les trois montrent des belles choses et arrive le premier match de Ligue des champions contre Dortmund. Tu joues de cette façon, tu fais un bon match. On pense que ça va être ce sytème, mais dès le match d’après contre l’OM, il innove. Il fait son géo trouve tout et ça passe. C’est l’OM tu te dis ok, une fantaisie de temps en temps, pourquoi pas. Mais à aucun moment, qui peut imaginer qu’il va continuer de cette façon ».

«Ce système c’est de la mer**. C’est nul»