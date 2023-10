Le PSG a choisi le successeur de Mbappé, c’est 170M€

La rédaction

L'avenir de Kylian Mbappé ne fait plus les gros titres de l'actualité. Pourtant, il est plus qu'incertain au PSG. Lié à son club jusqu'en juin prochain, l'international français ne semble pas, pour l'instant, vouloir prolonger son contrat. La formation parisienne est consciente de la situation et aurait commencé à se pencher sur sa succession.

Où évoluera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Nul ne sait, pas même l'intéressé. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, l'international français n'a encore pris aucune décision et souhaite avancer dans la saison pour prendre une décision.

Il lâche sa réponse au PSG pour ce transfert https://t.co/Yqkxyp0NVI pic.twitter.com/SLnu5pHVxp — le10sport (@le10sport) October 4, 2023

Le PSG a ciblé le remplaçant de Mbappé

Mais au sein du PSG, on est conscient que la présence de Mbappé ne tient qu'à un fil. Sous contrat avec le club parisien jusqu'en juin prochain, l'international français avait refusé d'étirer son bail durant l'intersaison. Ce qui pousse le PSG à envisager sa succession.

Une clause libératoire à 170M€