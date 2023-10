«Un joueur extraordinaire» a signé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à franciser son vestiaire, le PSG a notamment sauté sur l'opportunité de recruter Ousmane Dembélé pour environ 50M€. Mais alors que l'ailier français semble parfaitement épanoui dans le vestiaire, sur le terrain, l'ancien joueur du Barça peine à retrouver son meilleur niveau. Mais Lucas Hernandez n'a aucun doute concernant le talent de son coéquipier au PSG, mais également en équipe de France.

Mais ses premiers pas à Paris ne sont pas encore complétement réussis. L'ailier français doit trouver ses marques, mais Lucas Hernandez n'est absolument pas inquiet.

«C’est un joueur différent, un joueur extraordinaire»

« C’est un joueur différent, un joueur extraordinaire (sourire). Comme personne aussi. Je le connais depuis longtemps, c’est une personne magnifique. Ousmane s’est adapté très rapidement à l’équipe et à ce club », a confié le défenseur du PSG en conférence de presse.

«C'est un joueur qui peut faire la différence à tout moment»