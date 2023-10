Une ancienne star de l’équipe de France ouvre la porte au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après le départ de Christophe Galtier, le PSG a décidé de miser sur Luis Enrique pour occuper le poste d'entraîneur. Mais un autre profil n'aurait pas dit non à cette proposition. Il s'agit de Claude Makélélé, ancien joueur du club parisien. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS, il a annoncé qu'il serait prêt à donner un coup de main, mais pas à n'importe quelles conditions.

Claude Makélélé a connu mille vies après sa carrière de joueur. D'abord adjoint de Carlo Ancelotti au PSG, l'ancien international français a, ensuite, endossé une carrière d'entraîneur à Bastia, puis plus tard au KAS Eupen. Entre temps, l'ex milieu de terrain avait occupé un rôle de directeur technique à l'AS Monaco. Désormais libre depuis son départ de Chelsea en septembre dernier, où il entrainait les U-18, Makélélé souhaite reprendre sa carrière d'entraîneur.

Mbappé : Le PSG se prépare au pire https://t.co/svC5LK37c0 pic.twitter.com/z0l9YfH5or — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Makélélé souhaite reprendre sa carrière d'entraîneur

« Oui c’est un de mes objectifs, mais je prends mon temps car j’ai réalisé ans ce métier qu’il faut être dans la politique, compréhensible, faut faire des concessions. Et je pense qu’en tant qu’entraîneur c’est compliqué. On ne peut pas se concentrer à faire des concessions. J’estime qu’il faut être un entraîneur, il faut être connecté avec le patron, comprendre le projet et qu’il nous donne la main. A partir du moment où il y a des intermédiaires autour, on a une survie de six mois, et cela ne m’intéresse pas » a lâché Makélélé dans un entretien à beINSPORTS.

« Si je dois donner un coup de main, pourquoi pas. Mais... »