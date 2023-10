Mercato : Il attend un coup à la Guardiola au PSG !

Thomas Bourseau

Le président Nasser Al-Khelaïfi l’avait ouvertement fait savoir en juin 2022 concernant la quête du coach adéquat afin de mener à bien la révolution tactique souhaitée. Luis Enrique est arrivé un an plus tard et ne doit pas partir de sitôt selon l’ancien du club David Ginola qui veut que le PSG se calque sur Manchester City avec Pep Guardiola.

En l’espace d’un an et demi, le PSG a connu trois entraîneurs différents. En effet, après avoir misé sur Mauricio Pochettino qui était un ancien du club avec une belle expérience de la Ligue des champions puis sur Christophe Galtier, un expérimenté de la Ligue 1 et qui plus est un entraîneur français. Le Paris Saint-Germain a pris une tout autre direction dans son processus de sélection.

Ils s'arrachent ce crack du PSG sur le mercato https://t.co/zR3YeozXyP pic.twitter.com/wM85iHO3Gk — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Luis Enrique, l’heureux élu pour le renouveau du PSG

À la dernière intersaison, le PSG a fait le choix de nommer Luis Enrique comme entraîneur pour satisfaire la quête d’un coach avec un style de jeu très identifié et qui est capable de réaliser les idées du président Nasser Al-Khelaïfi.

«Il faut laisser, comme à Guardiola, du temps»