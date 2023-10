PSG : Une erreur du Qatar est pointée du doigt !

Alexis Brunet

Cela fait maintenant plus de dix ans que le PSG a été racheté par le Qatar. Le club de la capitale n'est pas la seule équipe à être détenue par un pays, car cela est aussi le cas notamment par Newcastle, propriété de l'Arabie saoudite. Mais contrairement à Paris qui a opté pour le bling-bling dès le début, la formation anglaise veut agir autrement.

Après avoir affronté le Borussia Dortmund pour son premier match de la saison en Ligue des Champions, le PSG se rend en Angleterre afin d'y défier Newcastle, pour la deuxième journée de C1. Un match qui permettrait d'accroître l'avance du club de la capitale en tête de sa poule, mais qui représente bien plus que cela.

Une opposition Qatar contre Arabie saoudite

À l'occasion de ce match de poule, c'est le PSG qui défie Newcastle, mais aussi le Qatar contre l'Arabie saoudite. En effet le champion de France est détenu depuis 2011 par le Qatar, et la formation anglaise a été racheté par l'Arabie saoudite en 2021. Les deux pays sont rivaux en dehors du football, et donc c'est peut-être plus qu'un match qui se jouera ce mercredi.

Newcastle ne veut pas répéter les erreurs du PSG