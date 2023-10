Il annonce un grand retour au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent depuis le début de saison, Nuno Mendes a finalement été opéré de sa blessure musculaire et devrait être absent environ quatre mois. Néanmoins, selon le chirurgien qui a réalisé l’opération, l’international portugais va revenir encore plus fort, et devrait être là à partir des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Une très bonne nouvelle pour le PSG.

Par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé que Nuno Mendes, après avoir raté le début de saison, allait se faire opérer : « Après de nouveaux examens médicaux et une nouvelle étude approfondie de la situation de Nuno Mendes, le département médical du PSG a pris la décision d'effectuer une intervention chirurgicale vendredi en Finlande. Sa période d'indisponibilité est estimée à quatre mois ». C'est chose fait, le Portugais ayant été opéré en Finlande par le chirurgien Lasse Lempainen qui se prononce d'ailleurs sur le retour prochain du latéral gauche du PSG.

Bonne nouvelle pour Nuno Mendes

« Il avait déjà été blessé en mai. Il avait été décidé de ne pas l’opérer, mais là, compte tenu de la situation et de cette rechute, il était nécessaire de le faire. Nous sommes très satisfaits de l’opération. Tout de suite, il a été dans un bon "mood" », explique-t-il dans les colonnes de L’ÉQUIPE avant de poursuivre.

«Je suis convaincu qu’il reviendra à très haut niveau»