Le PSG a réalisé un miracle sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après six saisons au PSG, Neymar est parti cet été. Le Brésilien, qui n’était plus en odeur de sainteté à Paris, a rejoint Al-Hilal pour environ 90M€. Une opération autant spectaculaire et qu’inattendue. Selon nos informations, au sein même du PSG on considère ce transfert comme «un petit miracle».

Cet été, le PSG a comme d'habitude recruter plusieurs joueurs, mais surtout, pour la première fois, les Parisiens ont réussi à vendre. Et surtout à bien vendre. Le club parisien a commencé par se délester de plusieurs salaires très importants, à l'image de ceux de Lionel Messi et Sergio Ramos, avant de se séparer d'autres stars, en récupérant de grosses sommes.

Le PSG a tranché pour le transfert de sa pépite https://t.co/mfcD559A3v pic.twitter.com/N0TQllyhk1 — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

Neymar file à Al-Hilal

C'est évidemment le cas de Neymar. Alors que le PSG lui cherchait une porte de sortie depuis plusieurs mois, la situation semblait complétement bloquée. Et pour cause, le Brésilien était blindé à Paris avec un contrat jusqu'en 2027, assorti d'un salaire que seule une poignée de clubs européens est en mesure de payer. Mais l'arrivée de l'Arabie Saoudite sur le marché a tout changé.

Le PSG n'en revient pas de ce «petit miracle»