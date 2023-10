PSG : «Sans caractère», il fracasse Verratti après son transfert

Hugo Chirossel

Après 11 ans passés au PSG, Marco Verratti a définitivement quitté le club de la capitale pour rejoindre Al-Arabi, au Qatar. Un choix qui n’a visiblement pas plu à son ancien agent, Donato Di Campli. Ce dernier a critiqué la décision de son ancien joueur, qui selon lui manque de caractère.

Arrivé en 2012, Marco Verratti a mis fin à son aventure au PSG il y a quelques semaines. À 30 ans, le milieu de terrain italien a pris la direction d’Al-Arabi, au Qatar, avec qui il est engagé jusqu’en juin 2025.

PSG : Voilà le plan du Real Madrid pour Kylian Mbappé ! https://t.co/xG2aC7WYGO pic.twitter.com/sQkr1VjPdI — le10sport (@le10sport) October 3, 2023

«C'est un type sans caractère, il a toujours été comme ça dans la vie»

Un choix critiqué par son ancien agent, Donato Di Campli. « Est-ce que je m’attendais à le voir au Qatar ? C'est un type sans caractère, il a toujours été comme ça dans la vie », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à Calciomercato .

«Il a préféré rester dans la zone de confort plutôt que de devenir champion»