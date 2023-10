PSG : Il déballe tout sur le transfert de Verratti

Hugo Chirossel

Après 11 saisons, Marco Verratti a quitté le PSG il y a quelques semaines pour rejoindre Al-Arabi, au Qatar. L’international italien était arrivé en 2012 à Paris, alors qu’il évoluait à Pescara. Donato Di Campli, son ancien agent, s’est exprimé à ce sujet et a indiqué que le milieu de terrain aurait dans un premier dû s’engager avec Naples.

Le 13 septembre dernier, le PSG a officialisé le départ de Marco Verratti, transféré à Al-Arabi, au Qatar. C’est une histoire qui aura duré 11 ans qui est arrivée à son terme, l’Italien étant arrivé en 2012 à Paris. Mais Marco Verratti aurait pu ne jamais rejoindre le PSG. Comme l’a indiqué son agent de l’époque, Donato Di Campli, tout était bouclé afin qu’il rejoigne Naples.

«Pescara avait déjà vendu Marco à Naples»

« Pescara avait déjà vendu Marco à Naples pour 10 millions, j'étais à Milan et je suis entré dans le même restaurant où se tenait une réunion pour les droits de télévision. Parmi les personnes présentes, il y avait le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, qui ne savait même pas qui j'étais. À l'époque, j'étais un jeune agent, mais pour ne pas l'amener à Naples, je me suis tellement disputé avec Pescara que le président Sebastiani n'a pas voulu me parler. Et aussi parce que Bigon m'a dit que pour Mazzarri, qui était l'entraîneur des Azzurri à l'époque, Marco n'aurait pas eu de place », a déclaré Donato Di Campli, dans un entretien accordé à Calciomercato .

«Nous avons entamé des négociations qui ont duré une vingtaine de jours»