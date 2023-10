PSG : C’est annoncé, le Real Madrid fait un pari avec Mbappé

Thomas Bourseau

Certes, le Real Madrid s’est raté dans la course à la signature de Kylian Mbappé à plusieurs reprises depuis son éclosion en 2017. Néanmoins, malgré les échecs, le club merengue croit pouvoir enfin boucler sa signature à la prochaine intersaison et ferait un gros pari en ce sens. Explications.

Le Paris Saint-Germain a pris le meilleur sur le FC Barcelone, Manchester City et surtout le Real Madrid à l’été 2017 au moment où le club a bouclé le transfert de Kylian Mbappé. En 2021 et en 2022, l’institution merengue est revenue à la charge en espérant enfin parvenir à ses fins, mais le PSG et Kylian Mbappé ont chamboulé ses plans.

Mbappé agent libre en fin de saison ?

Et alors que le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration à l’issue de la saison au PSG, qu’il refuse toujours autant de rallonger comme L’Équipe et 90min ne cessent de l’affirmer dernièrement, le Real Madrid aurait pris une grande décision.

Le Real Madrid dit non à Kane et Vlahovic… pour Mbappé ?